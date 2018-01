Vendas nos supermercados crescem 13,03% em março A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) informou há pouco que as vendas do setor supermercadista durante o mês de março cresceram 13,03% em comparação ao mesmo mês do ano anterior e 16,41% em relação a fevereiro deste ano. As vendas no primeiro trimestre do ano acumulam alta de 8,63%. Em nota divulgada à imprensa, o presidente da Abras, João Carlos de Oliveira, afirmou que o expressivo crescimento das vendas do mês se deve à Páscoa, que caiu em março neste ano, enquanto que em 2004 foi comemorada em abril. Na comparação com fevereiro, segundo Oliveira, a explicação para o desempenho acima da média está na quantidade de dias no mês - 31 em março e 28 em fevereiro. Ele também citou que em fevereiro, durante o feriado prolongado do Carnaval, as pessoas costuma fazer mais refeições fora de casa, o que afeta negativamente as vendas do setor. Para Oliveira, a sazonalidade da Páscoa será compensada no fechamento do quadrimestre. "Na avaliação do quadrimestre, onde não teremos os efeitos sazonais de Páscoa, Carnaval, poderemos retratar um comportamento mais fiel das vendas do setor na comparação do acumulado de 2005 com 2004", ressaltou. Ele acredita que o crescimento do segundo trimestre será menor, "pois teremos uma base boa (segundo trimestre de 2004) para comparar".