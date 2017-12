Vendas nos supermercados crescem 2,34% no ano As vendas nos supermercados brasileiros cresceram 3,08% em novembro em relação ao mesmo período do ano passado e recuaram 4,13% na comparação com outubro, de acordo com dados divulgados hoje pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). No acumulado do ano, o setor registra um incremento de 2,34% no faturamento. A projeção da entidade é uma variação de 2,5% no fechamento de 2004. Segundo o presidente João Carlos de Oliveira, o desempenho de novembro ficou abaixo do esperado e vai influenciar no resultado do ano. A previsão era que o crescimento ficasse em 3% em 2004. O resultado positivo do mês passado frente a novembro de 2003, explicou Oliveira, está influenciado pela base de comparação, que foi fraca. A retração em relação a outubro está relacionada ao feriado do dia 15, que caiu próximo a um final de semana, e ao menor número de dias do mês. Outra possível causa para a queda é a alta das tarifas públicas, principalmente a dos combustíveis, informou a Abras.