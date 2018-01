Vendas nos supermercados crescem 7,8% em julho As vendas reais do setor supermercadista cresceram 7,8% em julho ante o mesmo mês de 2003, segundo divulgou hoje a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Na comparação com junho houve aumento de 6,64% nas vendas e no acumulado de janeiro a julho o crescimento real foi de 1,17% frente ao mesmo período de 2003. "Os valores comprovam a retomada do setor supermercadista que teve início de maneira tímida no segundo trimestre deste ano", analisa a equipe econômica da Abras no documento de divulgação dos dados. A Abras atribui o aumento do consumo as condições econômicas favoráveis e cita como exemplo o aumento do emprego e salário na indústria e o crescimento do agronegócio.