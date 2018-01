Vendas nos supermercados crescem no mês de julho As vendas dos supermercados brasileiros registraram em julho uma queda real de 0,16% em relação a julho de 2004, segundo os dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Na comparação com junho, houve aumento de 5,82%, e no acumulado do ano as vendas registram um crescimento de 3,11% em relação ao período de janeiro a julho de 2004. Em valores nominais, o setor registrou um crescimento de vendas de 6,39% sobre julho de 2004; 6,08% sobre junho e 10,77% no acumulado do ano. De acordo com a Abras, o crescimento em relação a junho é motivado pelo efeito calendário, pois o mês teve 30 dias e quatro finais de semana, enquanto julho teve 31 dias e cinco finais de semana. Além disso, houve férias escolares e feriado em São Paulo, Estado com maior participação nos resultados do setor.