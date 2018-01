Vendas nos supermercados sobem 6,54% em outubro As vendas reais do setor supermercadista registraram em outubro um aumento de 6,54% em relação a setembro e queda de 2,99% sobre outubro de 2004. No acumulado do ano, as vendas dos supermercados cresceram 1,60%, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).A entidade argumenta que o resultado positivo de outubro na comparação com setembro já era esperado em razão do maior número de dias e também em decorrência do Dia das Crianças. Com relação à queda na comparação com outubro de 2004, a Abras justifica listando o baixo poder aquisitivo da população, o desemprego e as altas taxas de juros praticadas no Brasil. Em valores nominais, as vendas dos supermercados cresceram 7,34% sobre setembro; +3,18% sobre outubro de 2004 e +8,1% no acumulado do ano.