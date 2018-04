Vendas nos supermercados sobem 6,62% em outubro As vendas reais (descontada a inflação) nos supermercados aumentaram 6,62% em outubro ante setembro deste ano, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Em relação a outubro do ano passado, o faturamento do setor registrou alta de 11,48%, enquanto no acumulado dos dez primeiros meses de 2008 a evolução das vendas foi de 9,19%. O preço da cesta de 35 produtos de largo consumo medido pela Abras, como alimentos, produtos de limpeza e beleza, medido pelo indicador Abras Mercado, apresentou alta de 1,90% em outubro ante setembro, para R$ 257,90. Em relação a outubro de 2007, o valor da cesta teve aumento real de 10,71%. Segundo a entidade, os produtos com os maiores reajustes nos preços em outubro na comparação com setembro foram: farinha de mandioca (+13,18%), margarina cremosa (+8%), pernil (+7,04%). Já as maiores quedas foram na cebola (-11,75%), farinha de trigo (-3,36%) e ovos (-3,30%).