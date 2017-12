Vendas on-line cresceram 40,6% em um ano, aponta Camara-e.net As vendas on-line cresceram 40,6% nos últimos doze meses e, comparando-se apenas o primeiro semestre de 2004 com o mesmo período do ano anterior, o crescimento é de 51%, segundo o índice do varejo on-line, publicado pela e-Consulting e Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico - Camara-e.net. O público consumidor virtual, que em Janeiro de 2004 era de 2,4 milhões, também aumentou, e já ultrapassa a casa dos 3,6 milhões. Os principais produtos comercializados na Internet continuam sendo os CDs, DVDs e Livros, representando mais de 50% das vendas, segundo pesquisa do e-bit.