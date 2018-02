Vendas online nos EUA devem bater recorde nesta 2ª feira

Segundo Andrew Lipman, da comScore, a estimativa é baseada no volume das vendas online observado durante a Black Friday e no fim de semana. "A Black Friday provavelmente será um indicador bastante razoável do que acontecerá na Cyber Monday", disse Lipsman. "Esperamos taxas de crescimento fortes."

O comércio eletrônico cresceu 11% na Black Friday deste ano, para US$ 595 milhões, segundo a comScore. As vendas online registradas na Cyber Monday do final do ano passado somaram US$ 846 milhões. O melhor dia para o comércio eletrônico dos EUA até hoje foi 9 de dezembro de 2008, quando as vendas online totalizaram US$ 887 milhões. As informações são da Dow Jones.