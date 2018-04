Vendas para Argentina continuam a cair As exportações brasileiras para a Argentina continuam em queda. De acordo com dados divulgados, nesta segunda-feira à tarde, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a média exportada nas duas primeiras semanas de maio para aquele país foi 56,1% inferior à registrada em maio de 2001. As importações também estão menores, mas com queda menos acentuada (5,4%). Relativamente a abril, o comércio entre os dois países teve uma pequena recuperação. As exportações brasileiras cresceram neste período 32,1%, e as importações 31,8%.