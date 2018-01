Vendas para Dia dos Namorados aumentaram 15,4% Pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela Serasa informou que as vendas do comércio no País no último fim de semana (de 2 a 4 de junho) tiveram alta de 15,4%, em relação ao mesmo período do ano passado (de 3 a 5 de junho), devido à proximidade do Dia dos Namorados. Na semana de 29 de maio a 4 de junho, entretanto, foi verificada uma queda de 11,7% no varejo, na comparação com o período de 30 de maio a 5 de junho de 2005. De acordo com a empresa de análise de crédito, o movimento do comércio na cidade de São Paulo acompanhou o ritmo das vendas no País. No fim de semana, houve alta de 14,1%, ante 2005, e durante a semana, a queda apresentada foi de 10,9%. Segundo informou a Serasa, as promoções do varejo, o início da Copa do Mundo de futebol e a maior oferta de crédito ao consumidor ajudaram a alavancar as vendas no fim de semana. No Sul e no Sudeste, as baixas temperaturas colaboraram para o aumento das vendas. A proximidade da Copa ainda deve estimular a venda de produtos de maior valor agregado, com a ajuda do crédito. Na avaliação dos técnicos da empresa, a melhora na renda do consumidor, a correção do salário mínimo e a maior contratação com carteira assinada "criam uma expectativa superior para as compras de última hora", que devem se concentrar entre hoje e o próprio dia 12 de junho. A Serasa ressaltou ainda que a representatividade do Dia dos Namorados no faturamento do varejo vem aumentando nos últimos anos.