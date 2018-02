Vendas para o Dia dos Pais crescem 4,3% As vendas no fim de semana que antecede o Dia os Pais (de 4 a 6 de agosto) cresceram 4,3% em todo o País, na comparação com o mesmo período de 2005 (5 a 7 de agosto), de acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela Serasa. Já na semana anterior à data, que foi de 31 de julho a 6 de agosto, a atividade econômica do comércio aumentou 2,6% em relação à mesma semana do ano passado (1 a 7 de agosto). Na cidade de São Paulo, o volume das vendas teve alta de 2,1% no fim de semana, e recuou, no entanto, 1,7% na semana que antecede o Dia dos Pais. Na avaliação da Serasa, a alta das vendas foi influenciada pelas promoções do varejo e pela facilidade de crédito à pessoa física, além das baixas temperaturas que promoveu aumento nas vendas de confecções. A melhora nas condições de emprego renda e juros também devem ser citados como impulsionadores das vendas no período. A empresa ressaltou, entretanto, que a ampliação se deu em comparação com uma base fraca, que foi a de 2005. A Serasa ainda informou que as compras de última hora podem ser as responsáveis pelo maior aumento nas vendas para o Dia dos Pais.