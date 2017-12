Vendas parceladas no Dia das Mães caem 5,50%, segundo SPC e CNDL

SÃO PAULO - As vendas a prazo na semana do Dia das Mães caíram pelo quarto ano seguido, segundo indicador calculado pelo Serviço de Proteção do Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas (CNDL). O volume neste ano teve uma queda de 5,50% em relação a 2016. O recuo, no entanto, foi menor do que o registrado no ano passado, quando as vendas parceladas tiveram queda de 16,40% em relação a 2015. Em 2015 a queda foi de 0,59% e em 2014 foi de 3,55%.

A situação do varejo ainda é ruim, mas é um pouco melhor do que a do ano passado por causa de uma leve melhora nas expectativas do consumidor, como explica o superintentende financeiro do SPC Brasil, Flávio Borges.

"A crise e a baixa expectativa leva ao comportamento da compra à vista. Seja porque o consumidor não quer comprometer mais ainda seu orçamento ou porque ele está sem acesso ao crédito. A melhora neste ano foi devido ao aumento dos níveis de confiança, que apesar de ainda estarem ruins, são melhores do que no ano passado", afirma.

O presidente da CNDL, Honório Pinheiro, explica que o comércio vendeu menos a prazo, mas isso não significa que o brasileiro deixou de presentear. “Os consumidores estão mais preocupados em não comprometer o próprio orçamento com compras parceladas, por isso optaram por presentes mais baratos e geralmente pagos à vista”, afirmou em nota.

O Dia das Mães é a data mais importante para o varejo no primeiro semestre e fica apenas atrás do Natal em volume de vendas e faturamento. Uma pesquisa de intenção de compras para a data mostrou que sete em cada dez (73%) brasileiros iriam comprar presentes, mas 65% iriam pagar à vista, em dinheiro ou cartão de débito.