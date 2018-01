Vendas pela Internet no Dia das Mães devem crescer 30% Estimativas da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-e.net), em parceria com a consultoria e-bit, mostram que o Dia das Mães deve movimentar R$ 93 milhões, de 23 de abril a 08 de maio, o que representa um crescimento de aproximadamente 30% em relação a 2004, quando o faturamento esteve na casa dos R$ 72 milhões. "Nessas épocas, além do aumento das vendas on-line, também cresce a utilização da Internet no processo de formação da decisão de compra, ainda que ela não seja realizada eletronicamente", comenta o diretor executivo da Camara-e.net, Cid Torquato. Um dos fatores que deve impulsionar as vendas do período são os produtos coqueluche para o Dia das Mães, considerado o "segundo natal" do varejo. A procura por artigos característicos como flores, perfumes e eletrodomésticos tende a aumentar nas duas semanas que antecedem a data. Na lista dos produtos mais buscados, cosméticos e refrigeradores já estão aparecendo mais na busca dos internautas, segundo Thiago Lobão, gerente de marketing do site de comparação de produtos, lojas e preços Buscapé . Além disso, é notada a crescente procura por câmeras digitais, que também prometem uma boa performance de vendas. Lobão destaca que o celular promete ser o produto mais procurado. "Um grande número de consumidores espera a data para trocar de aparelho, aproveitando as já tradicionais super promoções de operadoras e fabricantes". Já o diretor de TI da Livraria Saraiva, César Groh, aposta nos títulos de CD e DVD, campeões do ano passado, e em livros. Também são esperadas boas vendas de eletrodomésticos, DVD players, televisores e produtos de fitness. Comércio Eletrônico no Brasil De acordo com o Índice de varejo on-line - VOL, que representa a soma dos volumes de transações de automóveis, turismo e bens de consumo, os produtos mais vendidos pela Internet são CDS, livros e DVDS, eletrônicos, automóveis e viagens, respectivamente. Já em termos de volume financeiro, os campeões são os autos, bens de consumo e turismo, respectivamente. O varejo on-line atingiu R$ 7,5 bilhões em 2004 e a previsão para o primeiro semestre de 2005 é de R$ 950 milhões.