Vendas podem crescer com dados do emprego Em maio, o nível de emprego na indústria cresceu 0,86% em relação a abril. O resultado foi informado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Foi o maior aumento no pessoal empregado desde 1992, e o terceiro consecutivo, mantendo a recuperação iniciada em março. A massa salarial também cresceu em maio, 2,43% em relação abril, e, desde fevereiro acumula crescimento de 5,3%. O coordenador de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco, analisa que, com o aumento do emprego e dos salários, os trabalhadores têm mais segurança para consumir. Ele completa que isso deve resultar num crescimento das vendas de bens semi-duráveis - roupas, calçados etc. - e não duráveis - alimentos e medicamentos. A expectativa do coordenador é que o aumento no nível de emprego seja percebido também nos bens duráveis - leia-se automóveis e eletrodomésticos. Ele explica que as pessoas estarão mais seguras para se endividar e entrar em financiamentos.