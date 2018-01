Vendas por cheque e crediário crescem 12,74% em outubro As vendas por meio de cheques e crediário aumentaram em outubro no País, de acordo com levantamento divulgado nesta sexta-feira pelo Serviço de Proteção ao Crédito Brasil (SPC Brasil). Na comparação com outubro de 2005, as consultas para análise de crédito, feitas ao banco de dados da companhia, cresceram 12,74%. Em relação a setembro de 2006, o movimento foi menos expressivo, com variação positiva de 0,04%. Na avaliação do SPC Brasil, o fato de mais pessoas estarem dispostas a comprar, na comparação com o ano anterior, é reflexo da ampliação das possibilidades de parcelamentos no varejo e do número de brasileiros com crédito. Segundo a empresa, os prazos de pagamento estendidos e a concessão de crédito para as classes "D" e "E", que antes não tinham essa possibilidade, favorecem o consumo. Quanto às expectativas para o Natal, o SPC Brasil descartou um "boom nas vendas". Mesmo assim, os números não são desanimadores, pois a previsão da companhia é de que o movimento de compras cresça entre 5% e 8%, na comparação com o Natal de 2005. Endividamento maior Em relação ao endividamento, o SPC Brasil constatou que o consumidor brasileiro não está conseguindo sair da lista de inadimplentes da empresa como no ano passado e que está devendo mais. Conforme os dados da base de operações do SPC Brasil (onde são processadas as consultas de crédito, as inclusões e as exclusões de registros de CPFs de inadimplentes e de quem quitou débitos), as retiradas desses registros, ou seja, a reabilitação do crédito em outubro, foi superior ao volume de setembro em apenas 1,66%, sendo que, em 2005, o equivalente a 9% dos devedores apressaram-se em "limpar o nome" nesse mesmo período. Quando se estabelece a relação entre outubro deste ano e igual mês do ano passado, a situação é um pouco melhor, com as reabilitações de crédito em aumento de 5,87%. A expectativa é que, para o restante de 2006, a movimentação de consumidores em busca da reabilitação seja intensificada nos meses de novembro e dezembro, quando há mais dinheiro no bolso, por conta dos pagamentos do 13º salário e em razão das campanhas de renegociação de dívidas para recuperação de crédito. No levantamento sobre o volume de inclusões no SPC Brasil de registros de devedores, isto é, perda de crédito, outubro apresentou crescimento de 26,33% sobre o mesmo período de 2005 e aumento de 31,92% sobre setembro de 2006. Na comparação outubro-setembro, feita no ano passado, o crescimento foi menor, de 15,5%. De acordo com avaliação do SPC Brasil, esse aumento de registros está relacionado a uma característica demonstrada com vigor, a partir do início do segundo semestre, quando foi constatado que setores variados da economia, além do varejo, vêm recorrendo aos serviços de análise de crédito e registro de inadimplentes. Empresas, como as de energia elétrica e de telefonia, que não utilizavam o sistema, passaram a usá-lo.