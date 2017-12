Vendas reais aumentam 2,89% em agosto sobre julho, aponta CNI As vendas reais da indústria nacional aumentaram 2,89% em agosto sobre julho deste ano, de acordo com boletim Indicadores Industriais, divulgado hoje pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O indicador com ajuste sazonal foi de 3,57% em agosto na comparação com julho. É o melhor resultado de vendas desde fevereiro deste ano. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, no entanto, as vendas reais tiveram uma queda de 2,86%. As vendas acumuladas de janeiro a agosto ainda estão abaixo das do ano passado, com uma queda de 0,38%. O total de pessoal empregado na indústria caiu 0,21% em agosto ante julho deste ano. No índice dessazonalizado, houve estabilidade. Na comparação com mesmo mês do ano passado, há um aumento de 0,32% e, no ano, de 0,87%. As horas trabalhadas na produção tiveram queda em agosto ante julho de 1,43% e o salário líquido real caiu 0,14%. A utilização da capacidade instalada na indústria de transformação aumentou 0,2% em agosto ante julho, tendo passado de 79,1% para 79,3%. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, quando a utilização era de 81,7%, há uma queda de 2,4%.