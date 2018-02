Vendas reais da indústria caem 3,7% em dezembro As vendas reais da indústria tiveram queda de 3,87% em dezembro, em comparação com o mesmo mês do ano 2000, segundo indicadores divulgados hoje pela Confederação Nacional da Indústria. Houve também uma queda de 2,73% nas horas trabalhadas e de 1,3% nos salários, além de uma baixa de 0,6% no nível de pessoal ocupado. Em relação a novembro, a queda nas vendas foi de 2,48%, e os salários tiveram baixa de 0,49%. Os dois únicos índices positivos foram o de pessoal empregado , com alta de 0,25%, e de horas trabalhadas, que avançou 1,14%. Já o uso da capacidade no último mês do ano fechou em 77,1%, com recuo de 2,7 pontos em relação a novembro. Segundo o coordenador da unidade de política e econômica da CNI, Flávio Castello Branco, as expectativas positivas da indústria, que vinham sendo traçadas desde novembro, ainda não se consolidaram, o que deverá acontecer ainda neste primeiro semestre.