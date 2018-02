Vendas reais da indústria crescem 11,7% em 2001 Os indicadores industriais da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgados nesta quinta-feira, mostram que o setor registrou um aumento de 11,7% nas vendas reais em 2001, superior ao avanço registrado em 2000, quando a taxa de expansão ficou em 10,8%. Isoladamente, os números de dezembro fecharam negativos com queda nas vendas de 2,48%, em comparação ao mês anterior, e de 3,87% em relação a dezembro de 2000. Segundo a CNI, os dados do mês mostram que "os choques econômicos e a crise de energia deixaram seqüelas ainda não totalmente superadas". No ano houve crescimento de 1,11% no emprego industrial, superior ao crescimento de 0,68% de 2000.