Vendas reais da indústria cresceram 0,13% em fevereiro As vendas reais da indústria cresceram 0,13% em fevereiro, comparadas a janeiro, segundo dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo a entidade, apesar da pequena magnitude do índice, esse crescimento foi o segundo consecutivo do ano, acumulando expansão de 0,94% em 2002. Já na comparação com fevereiro de 2001, o nível de vendas foi ligeiramente menor, com queda de 0,08%. Além das vendas, o uso da capacidade instalada aumentou em fevereiro para 80,2%, comparado a 80,1% em janeiro. O indicador de uso da capacidade instalada em fevereiro foi o mais alto desde junho de 2001, mas ainda está abaixo da utilização da capacidade em fevereiro de 2001, de 81,9%. Esta queda reflete o ritmo de produção acelerado no primeiro trimestre do ano passado. A CNI divulgou também o indicador de pessoal empregado em fevereiro, que teve queda de 0,02%; de horas trabalhadas, que mostrou recuo de 1,78%; e da massa salarial, que cresceu 0,51%. Os dados são dessazonalizados e comparados a janeiro.