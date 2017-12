Vendas reais da indústria cresceram 15,63% em setembro Os indicadores industriais divulgados hoje pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostram que as vendas reais do setor cresceram 15,63% em setembro ante setembro de 2003. No acumulado de janeiro a setembro deste ano, as vendas na indústria mostram crescimento de 16,87% ante os nove primeiros meses de 2003. Em relação ao número de empregos, os indicadores industriais apontam um crescimento de 5,99% em setembro ante setembro de 2003. E, de janeiro a setembro deste ano, registra aumento de 2,41%. Segundo a CNI, os salários líquidos reais na indústria aumentaram 11,09% em setembro ante setembro de 2003. De janeiro a setembro, o aumento na renda registrado pela CNI é de 8,48%. As horas trabalhadas na indústria também cresceram 7,33% em setembro ante setembro do ano passado. E, no acumulado deste ano, registram uma alta de 5,43%. Em relação à utilização da capacidade instalada, houve queda em setembro de 0,3 ponto porcentual em relação a agosto deste ano. Ao mesmo tempo, segundo a CNI, em setembro houve aumento da capacidade instalada em relação a setembro do ano passado - 83,5% contra 80,6%.