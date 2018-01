Vendas reais da indústria sobem 4,06% em setembro Os indicadores industriais de setembro apresentaram um quadro favorável para a atividade do setor. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), as vendas reais da indústria de transformação cresceram 4,06% em setembro na comparação com o mesmo mês de 2005 em termos dessazonalizados. Na comparação com agosto, houve crescimento de 1,82%. No acumulado do ano, as vendas reais apresentam um aumento de 0,38% na comparação com janeiro a setembro de 2005. A utilização da capacidade instalada na indústria foi de 81,9% em setembro, também em termos dessazonalizados. O indicador ficou praticamente estável em relação a agosto de 2006, quando foi de 81,8%, e apresentou um aumento ante setembro de 2005, quando o indicador havia ficado em 80,8%. As horas trabalhadas na produção cresceram 0,20% em setembro na comparação com agosto deste ano e 1,94% ante setembro de 2005. No acumulado do ano, as horas trabalhadas na produção subiram 1,05% na comparação com os nove primeiros meses do ano passado. O número de empregos industriais subiu 0,24% em setembro ante agosto, também após ajuste sazonal, e 2,68% na comparação com setembro de 2005. No ano, o número de empregos gerados subiu 1,73%. Segundo a CNI, "a novidade no terceiro trimestre foi a intensificação do ritmo de crescimento das vendas na indústria". As vendas reais cresceram 1,90% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre, também em termos dessazonalizados. A CNI destaca que o ritmo de crescimento foi mais de duas vezes superior ao verificado no segundo trimestre, que foi de 0,87% ante o primeiro trimestre. Este é o quarto trimestre consecutivo de expansão das vendas. A CNI, no entanto, ressalta que o crescimento poderia ter sido ainda maiores, não fosse a valorização do real limitar o faturamento das empresas exportadoras. As vendas representam um indicador do faturamento das empresas.