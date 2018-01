Vendas reais na indústria têm pequena queda em agosto Os indicadores industriais do mês de agosto de 2005, divulgados hoje pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostram que houve uma ligeira queda nas vendas reais. Em relação a agosto de 2004, a redução foi de 0,67% e ante julho de 2005, foi de 1,08%. O índice de utilização da capacidade instalada em termos dessazonalizados (sem efeitos temporais) atingiu 82% em agosto deste ano, um pouco acima dos 81,7% registrado em julho passado. No entanto, o indicador é 1,5 ponto porcentual inferior ao registrado em agosto de 2004 (83,5%). O número de trabalhadores na indústria se manteve praticamente estável em agosto, com acréscimo de apenas 0,05% em relação a julho de 2005. No entanto, o emprego no setor cresceu 3,01% na comparação com agosto de 2004. A massa salarial na indústria em agosto cresceu 0,25% em relação a julho e 8,25% em relação a agosto de 2004. As horas trabalhadas na produção tiveram uma ligeira queda de 0,32% em relação a julho de 2005, mas mostram um aumento de 4,77% ante agosto de 2004.