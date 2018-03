Vendas sobem mais de 8% no Dia das Crianças em SP

Pesquisa nacional da Serasa Experian mostra que no último fim de semana o volume de vendas do Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio cresceu 8,2% na comparação com o mesmo período de 2008. De acordo com a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), a média diária de consultas para vendas com cheque entre os dias 1º e 12 de outubro cresceram 8,6% em relação ao mesmo período de 2008.

"O desempenho do Dia das Crianças veio acima do esperado", afirma o economista da ACSP, Emílio Alfieri. A entidade projetava crescimento de 5%, mas o aumento foi de 8,6%. Levando-se em conta que em 2006 e 2007 as taxas de crescimento tinham sido de 7,1% e 7,4%, respectivamente, e em 2008 houve retração de 1,4%, o economista observa que o resultado do Dia das Crianças deste ano já retomou o ritmo de crescimento pré-crise, na faixa de 7% ao ano.

No Dia dos Pais, melhor resultado do ano anteriormente, o crescimento das vendas havia sido de 5,5% na comparação anual, segundo dados da ACSP. Com base no desempenho do Dia das Crianças, Alfieri prevê que no começo de 2010 a economia sai da fase de recuperação e inicia a etapa de retomada.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.