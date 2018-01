Vendas trimestrais do Casino crescem no Brasil

A rede varejista francesa Casino informou nesta quarta-feira, 13, que suas vendas aceleraram no segundo trimestre impulsionadas pelo desempenho de seus ativos no Brasil, onde sua unidade de eletrodomésticos voltou a crescer após um ano de queda. No mercado francês, no entanto, a performance do Casino sofreu retrocessos por fatores que incluíram clima desfavorável, greves e inundações.

O Casino, que controla o Grupo Pão de Açúcar no Brasil, disse que suas vendas alcançaram € 9,97 bilhões. Excluindo aquisições, efeitos cambiais e receita sobre combustíveis, as vendas aumentaram 3,8%, uma aceleração em relação ao crescimento de 1,5% visto no primeiro trimestre.

As vendas nas mesmas lojas na rede brasileira de móveis e eletrodomésticos Via Varejo cresceram 2,6%, uma melhora significativa em relação à queda de 11,8% sofrida no primeiro trimestre.

Os números do Casino foram divulgados depois que o GPA anunciou na véspera que sua receita líquida consolidada cresceu 5% no segundo trimestre sobre o mesmo período do ano passado, para R$ 16,7 bilhões, apoiada em efeitos de calendário./REUTERS