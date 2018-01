Vender BDRs pela Internet é mais barato Para quem optou pela troca das ações da Telesp e da Tele Sudeste Celular por Brazilian Depositary Receipts (BDRs), recibos de ações da Telefónica espanhola negociados em São Paulo, e deseja vender os papéis, a forma mais econômica é recorrer a um site financeiro. As despesas são menores, porque não há taxa de transferência de custódia nem de abertura de conta corrente, como em bancos e corretoras. Nos sites, como o do Bradesco (veja no link abaixo) o acionista paga apenas a taxa de corretagem. Basta providenciar o extrato fornecido pelo Bradesco na troca, acessar a operação e informar os dados constantes no documento. O crédito da venda é feito em conta corrente informada ou por meio de cheque. A maioria das instituições recusa-se a intermediar a venda por causa de custos elevados de transferência de custódia para desbloqueio dos BDRs e com o reconhecimento de firmas. No Bradesco, não é necessário fazer transferência, porque a instituição é a custodiante dos BDRs, ou seja, tem os recibos sob sua administração e responsabilidade. As instituições que aceitam negociar os papéis, desde que o acionista arque com as despesas, são Finasa, Besc, Coinvalores, Socopa, Banrisul, Banestado, Alfa, Novação, SLW, Fator e Banespa. Todas cobram taxa de corretagem de acordo com a tabela da Bolsa paulista. Além disso, algumas estipulam valores mínimos de negociação, como Banrisul, de R$ 1 mil, e Besc, de R$ 300,00. Instituições mostram desinteresse por BDRs A falta de interesse de boa parte das instituições de peso pelo BDR é justificada pela novidade: ele é o primeiro recibo de uma empresa estrangeira a ser negociado no País. Encontrar aqui uma instituição que faça a análise da Telefónica é difícil. Somente bancos estrangeiros com negócios na Espanha, sede da empresa, fazem projeções para o papel, com base nos trabalhos internacionais. Os demais compram as análises e acompanham a evolução do papel. Mesmo assim, analistas recomendam a manutenção do papel no curto prazo. "Na época da troca, a ação tinha perspectiva de crescer 50% e, hoje, esperamos alta de 30%", diz Michel Campanella, analista de Investimentos da corretora Socopa. Mas Campanella recomenda a manutenção do papel porque a ação perdeu muito valor depois da saída do principal executivo da Telefónica, Juan Vilallonga, em julho.