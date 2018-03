Venezuela adota sistema nipo-brasileiro de TV digital

A ideia do governo brasileiro é montar um sistema regional de TV digital, o que pode ampliar em duas vezes o mercado de aparelhos de televisão, que hoje no Brasil é de 10 milhões de televisores por ano. A adoção pela Venezuela do padrão japonês com inovações tecnológicas brasileiras foi anunciada ontem pelo ministro de Ciência e Tecnologia e Indústrias Intermediárias da Venezuela, Jesse Chacón. Na cerimônia, estava presente o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações do Brasil, Roberto Pinto Martins. Ainda segundo nota do Ministério, as negociações também estão adiantadas com os governos do Equador e de Cuba.