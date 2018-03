Venezuela anuncia intervenções em mais três bancos

O governo venezuelano nacionalizou dezenas de companhias como parte de sua marcha para o que o presidente do país, Hugo Chávez, chama de socialismo do século 21. Mas boa parte do sistema bancário havia até agora permanecido em mãos privadas. Os acontecimentos das duas últimas semanas, incluindo o anúncio que Chávez fez na quarta-feira, de que poderia nacionalizar outros bancos, desencadearam temores de que todo o sistema bancário da Venezuela possa estar com problemas. O ministro de Finanças disse ainda que o governo venezuelano também está monitorando seguradoras, sem fornecer mais detalhes. As informações são da Dow Jones.