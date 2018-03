Venezuela anuncia venda de US$ 3 bilhões em bônus da PDVSA

A estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunciou uma venda de US$ 3 bilhões em bônus denominados em dólares, com vencimento em 2014, 2015 e 2016. Em um comunicado, a companhia afirmou que vai começar a receber pedidos para os chamados Petrobonos na segunda-feira. A PDVSA disse que os bônus foram precificados em 138% do valor de face.

Em bônus de 2014 e 2015 serão vendidos US$ 1,3 bilhão, cada. Esses papéis terão cupom (juro nominal) de 4,90% e 5,00%, respectivamente. Já em bônus de 2016 serão vendidos US$ 400 milhões, com cupom de 5,125%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Executivos da PDVSA haviam sinalizado no início desta semana que havia um plano para a venda de bônus, afirmando que há mercado para a dívida e que a venda vai ajudar o fluxo de capital da companhia. A venda segue-se a uma realizada em julho, também de US$ 3 bilhões. A PDVSA afirmou que os bônus serão registrados na Euroclear. As informações são da Dow Jones.