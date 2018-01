Venezuela apoiará anel energético, diz Chávez Ao chegar a Assunção para a Reunião de Cúpula do Mercosul, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou que seu país, rico em petróleo e gás, apoiará o projeto de anel energético regional, discutido atualmente. "A Venezuela está disposta a fazer tudo o que puder para ajudar os países mais necessitados energeticamente", disse Chávez. "O anel energético é algo muito importante, porque trata-se de uma ação para atender às necessidades energéticas do Cone Sul a curto ou médio prazo", acrescentou. Chávez destacou que a Venezuela impulsiona há dois anos a exploração do gás, "que antes era produzido apenas para o consumo interno". O anel energético é uma idéia lançada pelo Peru - que possui grandes reservas de gás - Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, que permitiria conectar todos estes países e garantir o auto-abastecimento e a autonomia energética.