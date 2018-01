Venezuela aprova crédito para Sancor a pedido de Kirchner O governo da Venezuela aprovou, nesta segunda-feira, o empréstimo de US$ 80 milhões para a empresa argentina de laticínios Sancor, segundo informou o vice-presidente da empresa, Ítalo Gastaldi. Além de evitar sua venda para um fundo de capitais estrangeiros liderado pelo mega investidor George Soros, o dinheiro servirá para aliviar o peso da dívida de quase US$ 200 milhões da empresa. A ajuda venezuelana foi pedida pelo presidente Néstor Kirchner para evitar que a tradicional empresa local passasse para as mãos de um grupo estrangeiro. A Sancor pagará sua dívida com a exportação de 20 mil toneladas anuais de leite em pó para os venezuelanos e know how para a instalação de uma fábrica de leite em pó naquele país. Com o acordo de empréstimo, uma das maiores cooperativas de produtores da Argentina deixará sem efeito o pacto assinado há um mês com a Adecoagro, empresa agropecuária instalada no país, de propriedade de um fundo liderado por Soros. Pelo pacto, a Adecoagro se comprometia a pagar US$ 120 milhões pelo controle da companhia, 62,5%. Agora, além do crédito concedido pela Venezuela, o governo de Chávez promete outros créditos no futuro. A Sancor possui 2.100 produtores de leite em 66 cooperativas primárias, 17 complexos industriais e processa 1,3 bilhões de litros de leite por ano. Segundo Gastaldi, "não haverá inconveniente" sobre o volume de leite que deverão exportar para a Venezuela, porque ele faz parte da produção anual da empresa, disse em entrevista à rádio portenha Mitre, de Caracas.