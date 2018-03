Venezuela cria instituição pública após fusão de quatro bancos

O ministério da Economia da Venezuela autorizou nesta sexta-feira, 18, a fusão das entidades financeiras Banfoandes, Confederado, Bolívar Banco e Central Banco, que formarão a partir de 21 de dezembro o Banco Público Bicentenário. As informações são da agência de notícias France Press. Segundo o comunicado oficial, a nova instituição financeira terá presença nacional e poderá usufruir de "um segmento de mercado com grande potencial de crescimento". Três dos bancos que formarão esta nova entidade foram fechados no final deste ano pelo governo e depois nacionalizados.

Em 11 dias, o governo do presidente Hugo Chávez fechou oito bancos privados. As ações tiveram início em 30 de novembro. O banco Banorte foi o último a fechar as portas, na sexta-feira, 12, com a alegação de que a instituição não estava conseguindo cumprir as suas obrigações e assim ameaçava a credibilidade do sistema financeiro venezuelano. O presidente Chávez afirmou ter fechado os outros bancos para combater a corrupção e proteger os correntistas. Ele alertou os bancos privados em operação para ou emprestarem mais ou serem fechados.

No ano que vem, Chávez enfrenta eleições legislativas e os problemas econômicos do país vêm aumentando. A Venezuela entrou em recessão no último trimestre e tem a maior taxa de inflação da América Latina, cerca de 26% ao ano.

No início de dezembro, filas de investidores em pânico nos bancos fechados relembraram a crise financeira dos anos 1990, que custou ao Estado US$ 11 bilhões.

Chávez se diz um combatente contra a corrupção. Os seus opositores afirmam que ele reprime apenas uma fração dos empresários que se favoreceram dos laços com o governo, e apenas quando lhe convém. Horas depois do fechamento do Banorte, Chávez já dizia querer que os bancos aumentassem os depósitos para o sistema de seguro estatal para depositantes.

(com Reuters)