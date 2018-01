Venezuela demite líder da paralisação da estatal de petróleo O governo venezuelano demitiu hoje o gerente de planejamento da estatal Petroleos de Venezuela (PDVSA), Juan Fernández, cabeça do grupo de gerentes da empresa que paralisou a produção pela companhia, conforme anunciou o Ministro do Planejamento, Felipe Pérez. Em entrevista à emissora Globovisión, o ministro declarou que a decisão faz parte das medidas disciplinares tomadas pelo ministro de Energia, Rafael Ramírez, para "restabelecer a normalidade na empresa", após 11 dias de greve geral. Fernández afirmou a jornalistas que não se surpreendeu com a notícia e que, apesar das medidas, os funcionários da PDVSA se manterão firmes na tentativa de conseguir a renúncia do presidente Hugo Chávez ou a antecipação da eleição.