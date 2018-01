Venezuela desvaloriza bolívar em 17% A Venezuela desvalorizou sua moeda, o bolívar, em 17% frente ao dólar nesta segunda-feira. O governo do presidente Hugo Chávez fixou a taxa de câmbio em 1.920 bolívares por dólar, valor em que o orçamento de 2004 está baseado. A taxa estava fixada em 1.600 bolívares por dólar desde fevereiro de 2003, quando Chávez acabou com o mercado livre de moeda e impôs controle estrito de capitais. A medida permitiu que as reservas venezuelanas chegassem a US$ 22 bilhões, mas levou parte da população a buscar dólar no mercado negro, onde a cotação do dólar ultrapassa os 3.000 bolívares. Embora a desvalorização estivesse prevista no orçamento, o momento pegou o mercado de surpresa. Segundo Carlos Ochoa, analista do Banco Mercantil da Venezuela, a mexida no câmbio era esperada para agosto ou setembro. A previsão de inflação para 2004 é de 26%.