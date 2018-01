Venezuela deve importar 1,25 milhão de barris de gasolina A Venezuela vai receber cerca de 1,25 milhão de barris de gasolina importada nos próximos dias para combater a escassez do produto causada pela greve geral no país, que está na quinta semana, informou o presidente da Petroleos de Venezuela (PdVSA), Ali Rodriguez, segundo a agência de notícias estatal Venpres. Cerca de 400 mil barris estão sendo embarcados a partir de Trinidad, outros 600 mil barris são da Rússia e mais 250 mil barris procedentes dos EUA devem aliviar a escassez, disse Rodriguez. De acordo com a Venpres, o presidente da PdVSA disse que o abastecimento doméstico de gasolina deve voltar ao normal em 15 dias. O governo já recebeu 520 mil barris enviados pelo Brasil. Fontes do setor questionam as afirmações atribuídas ao executivo, uma vez que as refinarias praticamente não operaram no último mês. Apenas Puerto La Cruz, com capacidade para 200 mil barris diários, processou algum petróleo, enquanto o complexo Paraguana, com capacidade de 940 mil barris por dia, e a refinaria El Palito, com capacidade para 130 mil barris diários, ficaram fechados.