Venezuela deve interromper produção de refinados A refinaria Puerto La Cruz da estatal Petroleos de Venezuela vai fechar, hoje a última de suas três unidade de destilação, de acordo com uma pessoa próxima à área operacional da companhia. O fechamento vai zerar a produção de produtos refinados pelos complexos venezuelanos localizados no continente, uma vez que as outras unidades já tinham interrompido suas atividades em razão da greve nacional contra a liderança do presidente Hugo Chávez. Em relação ao petróleo cru, a produção caiu do nível de 2,2 milhões de barris por dia para 1 milhão de barris por dia depois do início da greve, em conseqüência do bloqueio do carregamento do produto. Os petroleiros estão parados nos terminais de carga à espera das ordens para carregamento, mas as determinações para que o processo comece não estão sendo emitidas já que os funcionários administrativos aderiram à greve.