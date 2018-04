Venezuela deve "rever aliança" com a Opep Um executivo do alto escalão da estatal Petroleos de Venezuela SA (PdVSA) disse que o país deve colocar seus interesses em primeiro lugar, em se tratando de políticas de petróleo, em vez de seguir a Organização de Países Exportadores de Petróleo, a Opep. "Recomendamos uma reavaliação da aliança e da participação dentro da Opep(...), sempre fomos úteis, mas tolos, dentro da Opep", disse Edgar Paredes, na sede da empresa, referindo-se à adesão leal da Venezuela às cotas da Opep, destinadas a manter os preços do óleo em alta. Os comentários de Paredes aumentam os temores, entre observadores do mercado e membros da Opep, de que a Venezuela possa desrespeitar as cotas. A renúncia do presidente Hugo Chávez, nesta madrugada, representa uma ameaça para a unidade da Opep, disseram analistas, já que Chávez, e o atual secretário-geral da Opep, Alí Rodriguez, desempenharam um papel importante para fortalecer a união da organização, desde 1999. Atualmente, a Venezuela produz 2,49 milhões de barris/dia. E ainda que os novos diretores da PdVSA queiram elevar a produção e ultrapassar as cotas, observadores afirmam que isso pode não ser tão fácil, no curto prazo. Na administração de Chávez, a capacidade potencial de produção de petróleo do país caiu drasticamente para um pouco abaixo de 3 milhões de barris/dia, de acordo com vários analistas do setor. Elevar a capacidade em 100 mil barris/dia requereria um investimento de US$ 1 bilhão. Leia tudo sobre a crise na Venezuela