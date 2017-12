Venezuela e Kuwait prevêem corte na produção O ministro do Petróleo da Venezuela, Rafael Ramirez, disse que se a produção de petróleo do Iraque atingir 1 milhão de barris ao dia a Opep terá de reduzir sua produção. A afirmação foi feita durante o encontro da Opep em Doha. Pouco antes, o ministro do Petróleo do Kuwait, xeque Ahmad Fahad al-Ahmad al-Sabah, disse que o grupo poderia cortar sua produção em setembro ou até antes disso se os preços do petróleo começarem a cair. Iraque só volta a reuniões com governo reconhecido Os representantes do Iraque não serão convidados a participar das reuniões da Opep até que o país possua um governo internacionalmente reconhecido, disse o governador iraniano da Opep, Hossein Kazempour Adebili.