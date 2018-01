Venezuela enfrenta escassez de combustível A Venezuela, quinto maior produtor do mundo e o país com a segunda maior estatal de petróleo do planeta, começa a enfrentar escassez de combustíveis, principalmente em alguns Estados, como Táchira, Valencia e Guayana. Em Caracas, as filas de veículos são cada vez maiores e o número de postos fechados, principalmente depois das primeiras horas da tarde, cresce a cada dia. Taxistas, os que mais circulam pela cidade, afirmam que, de cada dez postos, oito não estão funcionando. Caminhoneiros dizem que a escassez é grande e é cada vez maior no interior do país. O presidente da PDVSA, Alí Rodríguez, ex-secretário geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), garantiu que o abastecimento de gasolina no país não será interrompido e, caso seja necessário, a Venezuela importará esse combustível. ?Temos reservas suficientes?, afirmou Rodríguez. Ele garantiu ainda que gasolina de avião também não vai faltar. O governo espera resolver o problema do petroleiro Pilín León, nome de uma ex-miss de Venezuela, assim como do batizado de Susana Duijm, também ex-miss, que estão parados no mar com 250 mil barris de gasolina, até que saia uma solução para a crise na PDVSA (Petróleo de Venezuela). Dados da PDVSA indicam que a Venezuela precisa de pelo menos de 400 mil barris diários de gasolina e outros 40 mil barris de diesel. Mas a companhia não informam qual o volume que está sendo refinado para atender a demanda. Rodríguez reconhece que a greve paralisou 1/3 da companhia. Ele fez um apelo dramático aos funcionários para que voltem ao trabalho, independentemente da posição política que tomaram. ?Os chamo a quintuplicar esforços para encontrar uma solução para a empresa e para o país?, disse o executivo na televisão. ?Estamos sendo sumamente prejudicados e o pior é que eu votei nele (Chávez)?, reclamou ontem o taxista Noel Mota, há 26 anos na praça, enquanto esperava na em fila para abastecer o tanque num posto de gasolina. Mota, de 49 anos, reconhece, no entanto, que, além da fila, não vem encontrado dificuldades para abastecer seu táxi. A empresa para a qual trabalha, porém, reduziu de 200 para apenas 50 a frota de veículo, por causa da falta de passageiros, segundo ele. Mota disse que de 50 mil a 60 mil bolívares (entre US$ 40 e US$ 48 aproximadamente) diários, o faturamento caiu para 20 mil bolívares (US$ 16). Juan Manuel Rodríguez, motorista de ônibus, afirma também que o abastecimento ficou prejudicado, mas reconhece que não encontrou muitas dificuldades para encher o tanque de seu veículo. ?Espero que este problema se resolva o mais rápido possível?, afirmou. Para ele, no entanto, os grevistas da PDVSA estão fazendo o possível e o impossível para prejudicar a situação do país. ?Só que não vão conseguir que a gente (transporte) deixe de trabalhar?, comenta. Ainda de acordo com dados dos grevistas da PDVSA, em todo o território venezuelano existem 1,57 mil postos de abastecimento, mas, com a paralisação, o governo não teria caminhões-cisterna suficientes para entregar combustível, mesmo se não houvesse escassez. Para abastecer o mercado, dizem os grevistas, são necessários 1,6 mil pessoas e 4,6 mil cisternas. ?Quando muito, o governo conta com 10% do pessoal necessário e com 200 cisternas?, afirma o comando da greve da PDVSA. ?Estamos recebendo combustível de forma irregular, dois dias sim um dia não, mas, apesar disso, não deixamos de funcionar em nenhum momento desde o início da greve?, contou à Agência Estado o encarregado de um posto Shell na Avenida Casanova, no Bairro Sabana Grande, em Cracas. ?Somos uma espécie de serviço público, por isso não podemos parar?, explica ele, que preferiu não ser identificado. De acordo com ele, o posto do qual é encarregado vem recebendo a sua quota de 40 mil litros diários. Muitos postos, porém, começam a fechar no início da tarde por falta de combustível. Com isso, as filas em outras estações de serviço são grandes, mas nada que indique risco de desabastecimento, pelo menos no momento. Apelo ?Como é possível que pessoas que são bem pagas e que ainda recebem uma série de benefícios, como treinamento no exterior, possam fazer sabotagem semelhante contra o país??, indagou o presidente da PDVSA. Nos últimos dias, panfletos distribuídos nas ruas indicavam que Juan Fernández, o principal líder dos grevistas da companhia e até antes da greve gerente de Petróleo da PDVSA, recebe um salário de quase US$ 28 mil por mês. Ninguém confirma nem nega isso, nem ele próprio. O certo é que o prestígio da companhia e da Venezuela estão em jogo. Trata-se da maior crise da história da PDVSA, que há 18 anos conseguia extrair o barril de petróleo a US$ 3. Com a carga burocrática da empresa no decorrer dos anos, esse custo chegou a US$ 15. Estão em jogo também os salários do funcionalismo público. O Instituto Venezuelano de Seguros Social (IVSS), o equivalente ao INSS no Brasil, por exemplo, não recebeu recursos até agora para pagar seus funcionários e os venezuelanos que se beneficiam desse seguro. ?Vivemos uma situação absolutamente irregular, por isso peço aos que paralisaram a companhia cumpram com as suas responsabilidades?, disse Rodríguez.