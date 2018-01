Venezuela espera retomada rápida da produção de petróleo O presidente da companhia estatal Petróleos de Venezuela SA (PdVSA), Ali Rodríguez, citado pela agência de notícias governamental Venpres, informou que a produção de petróleo deverá chegar a dois milhões de barris por dia, em duas semanas. O nível atual de produção é de 700 mil barris por dia, segundo ele. A retomada da produção é possível por causa "da progressiva reativação das refinarias", disse. Fontes do setor têm afirmado que é improvável que a PdVSA atinja esses níveis de produção antes do fim da greve geral do país, que já dura 26 dias e afetou severamente a produção. O nível de produção atual, segundo pessoas que não são ligadas ao governo, é de 200 mil barris por dia, menos de 10% da produção de três milhões de barris por dia registrada em novembro.