Venezuela fica sócia do Mercosul O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ao receber visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio Miraflores, anunciou que o país, seguindo o exemplo do Peru, acaba de assumir a condição de nação associada ao Mercosul. Outros dois países que já atuam associados aos são a Bolívia e o Chile. Depois de lembrar que Simon Bolívar constatou, há mais de 180 anos, que "o grande dia" da América do Sul ainda não havia chegado, Chávez afirmou que "o grande dia da América do Sul, agora, sim, chegou, e já era hora, depois de tanto tempo." Chávez lembrou expressão usada pouco antes pelo ministro brasileiro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim: "Antes tarde do que nunca. É hora da união política e econômica dos povos da América do Sul."