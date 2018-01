Venezuela formaliza saída do G3 A Venezuela formalizou neste domingo a saída do Grupo dos Três (G3), do qual era associada desde 1989 junto com o México e a Colômbia, e reiterou sua opção pelo Mercosul. O prazo de 180 dias para efetivar a saída do G3 "terminou em 19 de novembro" e "é ratificado de forma pública", disse a Chancelaria venezuelana em comunicado. A decisão "permite orientar os esforços da Venezuela no processo de integração ao Mercosul, sob os princípios do gradualismo, tratamento diferencial, flexibilidade, equilíbrio, reconhecimento das diferenças e complementaridade", indicou. No G3, "a Venezuela se viu obrigada a dar para grandes empresas transnacionais o mesmo tratamento que tinham pequenos e médios produtores locais", e somente na mineração "muitas empresas venezuelanas tiveram que fechar diante da impossibilidade de concorrência", o que "gerou a perda de milhares de postos de trabalho, com severas conseqüências sociais para humildes famílias venezuelanas", disse a Chancelaria venezuelana. O presidente venezuelano, Hugo Chávez, decidiu em maio deixar o G3 que, segundo ele, é regido pelas normas "do mais puro Neoliberalismo". A saída da Venezuela do G3 procura "salvaguardar os interesses nacionais e escorar o Mercosul", e, a partir daí, "avançar na integração da América do Sul", acrescentou Chávez. O Mercosul, fundado em 1991 por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, aceitou a Venezuela como membro plano em dezembro. Quatro meses depois, Chávez também decidiu, "pelas mesmas razões", retirar seu país da Comunidade Andina.