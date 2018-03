Venezuela funde 4 bancos e cria instituição pública O Ministério de Economia da Venezuela aprovou a fusão de quatro bancos do país para criar um banco público chamado Bicentenario, de acordo com o diário oficial. Os quatro bancos - Banfoandes, Confederado, Bolivar Banco e Central Banco - passarão a operar como um único banco público a partir de 21 de dezembro, com presença nacional e num "segmento de mercado com grande potencial de crescimento", afirmou o diário.