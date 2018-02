Venezuela indica ministro para Comissão do Mercosul O ministro de Integração e Comércio Exterior da Venezuela, Gustavo Marquez Marín, vai integrar-se à Comissão de Representantes Permanentes do Mercosul. Marquez conservará seu cargo de ministro e participará das reuniões do organismo em Montevidéu junto da atual embaixatriz venezuelana, Lourdes Urbaneja, segundo informou a assessoria de imprensa da Comissão. A designação de Marquez foi oficializada na sexta-feira passada, em Caracas. De acordo com o presidente da Comissão, Carlos Chacho Alvarez, as próximas reuniões terão enfoques nas deliberações dos presidentes durante a última reunião de Cúpula do Mercosul, há duas semanas. Trata-se da conformação do Instituto Social do Mercosul, que funcionará "como um organismo de coordenação das políticas acordadas pelos Estados no marco de uma estratégia regional de luta contra a pobreza e a desigualdade; para analisar políticas de distribuição da riqueza e elaborar propostas de intervenção conjunta", conforme explicou. Esta iniciativa foi produto de um trabalho conjunto com os ministérios sociais dos países do Mercosul. Na próxima reunião da comissão, Alvarez espera avançar em acordos sobre o desenvolvimento produtivo do Mercosul. Segundo ele, um dos setores nos quais poderia haver complementação na região é o automotivo. Em agosto se realizará em Punta del Este uma reunião de todos os setores envolvidos (fábricas e autopeças dos países sócios). Alvarez disse que convidou também o ex-secretário de Indústria do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Reginaldo Arcuri, que foi também Secretário Técnico do Mercosul e, atualmente é funcionário do governo de Minas Gerais, para participar da reunião. De acordo com o presidente da Comissão, Arcuri vai ajudá-lo no desenho da integração das cadeias produtivas e industriais entre os países sócios.