Venezuela obtém linha de crédito para exportação O Brasil assinou um acordo com a Venezuela, por meio do qual o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abre uma linha de crédito para exportação de US$ 1 bilhão, para financiar vários projetos de infraestrutura no país vizinho. O acordo foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo seu colega venezuelano Hugo Chávez. Entre os projetos que serão financiado pelo BNDES está a construção de uma terceira ponte sobre o rio Orinoco, uma companhia de eletricidade, uma usina de açúcar e uma represa para irrigação no oeste da Venezuela, anunciou o presidente Chávez. O Brasil e a Venezuela estão tentando estabelecer laços políticos e econômicos mais estreitos, especialmente na área de energia. As informações são Dow Jones.