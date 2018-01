Venezuela pode boicotar reunião da Opep por causa do Iraque A Venezuela estuda a possibilidade de não comparecer ao encontro da Opep, na quarta-feira, se o Iraque receber o direito de votar sobre as decisões do grupo, disse uma fonte do primeiro escalão do governo. A delegação venezuelana, liderada pelo ministro do Petróleo, Rafael Ramirez, é aguardada em Viena para participar do encontro. A fonte disse que o governo defenderá com firmeza sua decisão de opor-se à participação do Iraque nas negociações da Opep sem um governo internacionalmente reconhecido.