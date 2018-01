Venezuela prevê preço médio do petróleo em US$ 50 o barril A Venezuela prevê que sua cesta de petróleo tenha em 2007 o preço médio de 50 dólares por barril, disse neste domingo, 4, o ministro de Finanças, Rodrigo Cabezas, diante das dúvidas geradas pela volatilidade dos preços de energia nos mercados internacionais. A cesta de petróleo da Venezuela, um dos principais exportadores mundiais, chegou em meados de janeiro ao menor valor em 19 meses, cotada a 44,5 dólares por barril, por conta dos grandes estoques do país. Depois, o preço foi se recuperando até atingir 52,79 dólares por barril na semana passada. "Devemos estar com um preço médio em torno dos 50 dólares por barril (em 2007)", disse Cabezas em entrevista transmitida pela cadeia de televisão local Televen. Nesse ano, o valor médio da cesta venezuelana é de 48,68 dólares por barril, frente aos 56,44 dólares por barril de 2006, segundo cifras oficiais do Ministério de Energia. O presidente Hugo Chávez, cujo governo mantém uma posição de defesa dos preços nas reuniões da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), classificou repetidas vezes de "justo" um preço entre 50 e 60 dólares por barril.