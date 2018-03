Venezuela quer investir US$ 30 bi em petroquímica em 5 anos

A Venezuela deverá investir US$ 30 bilhões nos próximos cinco anos em sua indústria petroquímica. A estatal Pequiven terá papel fundamental nesses investimentos, e boa parte do aporte virá de recursos do Fonden, um fundo de desenvolvimento nacional, informou o governo em comunicado.

"Aos poucos, estamos mudando o foco em favor de produtos finais para os consumidores", disse o presidente da Pequiven, Clark Inciarte.

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, tem estimulado avanços no setor petroquímico desde quando assumiu o poder, há uma década. Ele afirma que o país tem de diversificar sua economia de modo a depender menos das vendas de petróleo bruto, que respondem por 90% das exportações do país. A indústria petroquímica local, no entanto, continua nos estágios iniciais de desenvolvimento. As informações são da Dow Jones.