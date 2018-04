Venezuela reintroduz fantasma da volatilidade na América Latina A crise institucional na Venezuela teve o efeito de reviver entre alguns integrantes do mercado financeiro internacional o temor de que a América Latina esteja iniciando um novo período de volatilidade política que poderia afastar investidores estrangeiros. Essa preocupação emergiu no final do ano passado com a instabilidade política e econômica na Argentina. "Não há como negar que esses eventos sucessivos em dois países importantes da região mostram claramente que algo estranho está acontecendo na América Latina", disse um diretor de um banco europeu, que pediu anonimato. "As instituições democráticas estão mostrando a sua fragilidade, com presidentes caindo e retornando através de manifestações populares ou quarteladas." Para o professor Francisco Panizza, da London School of Economics, não há dúvidas de que o ambiente na região piorou nos últimos anos. "No início da década de 90 víamos uma América Latina otimista com a democracia, com a perspectiva de reformas, com a possibilidade de melhora econômica", disse Panizza à Agência Estado. "Mas hoje esse entusiasmo com o futuro se deteriorou e por isso vemos rachaduras na estabilidade democrática e política de alguns países." Panizza salientou, entretanto, que os investidores tendem a fazer uma distinção positiva para o México, Chile e Brasil, cujas economias apresentam indicadores mais sólidos. "Mas no geral, a cautela externa cresceu e isso deverá ter um impacto negativo nos fluxos de investimentos para a região neste ano." Segundo ele, a crescente decepção dos latino-americanos com as mudanças econômicas adotadas ao longo da última década não significa necessariamente que a região estaria prestes a adotar novos rumos políticos, principalmente com tons populistas. "Acredito que no geral a estabilidade democrática está garantida", disse. "O espaço de manobra dos governantes é restrito pela sua dependência do mercado internacional". Como exemplo, ele citou o presidente argentino, Eduardo Duhalde, que teve de retirar as medidas econômicas anunciadas no início de seu governo, consideradas populistas, pois elas inviabilizariam qualquer ajuda financeira ao país. Panizza observou, no entanto, que já há sinais de que "a região tende a adotar um maior protecionismo comercial". Para o diretor do Royal Institute of International Affairs, Victor Bulmer-Thomas, as crises na Argentina e na Venezuela são eventos isolados, sem relação entre si e não indicam um fenômeno regional. "A crise na Argentina foi de natureza econômica e amplamente antecipada e a turbulência na Venezuela, de origem política, também foi prevista há mais de um ano", disse Bulmer-Thomas. "O fato de elas terem ocorrido dentro de um espaço de poucos meses foi uma mera coincidência, não há correlação". Segundo o acadêmico, a estabilidade política da região não está ameaçada. "Muito pelo contrário, estamos vendo o início de um processo eleitoral no Brasil, principal país da América do Sul", afirmou. "A sucessão promete ser extremamente interessante e é um exemplo de que as instituições democráticas estão funcionado plenamente, sem abalos." Ele observou, no entanto, que as crise argentina e venezuelana poderão eventualmente ter um efeito sobre o eleitorado brasileiro. "Há uma possibilidade de os brasileiros, ao verem a crises nos vizinhos, virem a apoiar o candidato que representar a cautela e a continuidade, sem arriscar um salto no escuro."