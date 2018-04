Venezuela retoma operações com petróleo até 4ªf. As exportações, a produção e as operações de refino da estatal venezuelana Petróleo de Venezuela (PDVSA) devem voltar ao normal amanhã ou quarta-feira, informou uma porta-voz da companhia. "Os embarques já foram retomados e as filas nos principais terminais praticamente desapareceram", disse a porta-voz. A capacidade de refino de 950 mil barris diários da PDVSA deve ser totalmente retomada até o meio da semana, acrescentou. Segundo a porta-voz, a refinaria El Palito deve voltar à sua total capacidade, de 120 mil barris por dia, até o fim da semana. Leia tudo sobre a crise na Venezuela