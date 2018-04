Venezuela retoma produção de petróleo A direção e os funcionários do monopólio estatal Petroleos de Venezuela (PDVSA) retomaram as operações e se apressam para normalizar a produção e as exportações de petróleo cru e produtos refinados, disse o diretor-executivo da empresa, Edgar Paredes. "Estamos fazendo o máximo para normalizar todas as operações assim que possível," acrescentou. Ele disse ainda que foram dadas instruções para iniciar os procedimentos administrativos de embarque que foram prejudicados por causa da greve. O conselho da empresa deve ter se demitido ou deverá se demitir em breve, disse Paredes. Leia tudo sobre a crise na Venezuela